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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Китай, РФ и Иран 15-19 марта проведут военные учения в Оманском заливе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китай, Россия и Иран в среду, 15 марта, начинают в Оманском заливе совместные военно-морские учения, которые продлятся по 19 марта. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Минобороны КНР.

В заявлении китайского оборонного ведомства отмечается, что эти учения помогут "углубить практическое сотрудничество военно-морских сил стран-участниц".

По данным СМИ, в маневрах примут участие и другие страны.

Ранее на этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.

"Отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - сказано в поздравлении Шойгу китайскому коллеге генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на должность министра обороны КНР.

РФ Китай Иран
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