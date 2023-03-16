В Минобороны КНР призвали Токио к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Серьезное наращивание Японией оборонных трат и возвращение на путь милитаризации требует от Токио большой аккуратности в действиях, заявил в четверг представитель Минобороны КНР Тан Кэфэй.

"Мы призываем Японию честно извлечь уроки из прошлого, быть аккуратными в словах и делах в том, что касается военной безопасности", - приводит его слова Channel News Asia.

Он также заявил, что оборонные расходы КНР носят ограниченный характер, и направлены только на обеспечение суверенитета и безопасности страны, а также на поддержание региональных мира и стабильности.

В конце февраля палата представителей - нижняя палата парламента Японии - проголосовала за проект военного бюджета, предусматривающего выделение рекордных для страны $50 млрд на нужды обороны в 2023 финансовом году: в 2022 финансовом году оборонный бюджет составил $47 млрд, не считая ряда дополнительных расходов. При этом в проект бюджета на 2023 год заложены общие расходы в размере $863 млрд.

Рост оборонных расходов в 2023 финансовом году станет первым шагом Токио по наращиванию расходов на оборону в течение последующих пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. В случае выполнения планов ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира - после США и КНР - по величине военного бюджета.

Вместе с тем на прошлой неделе стало известно, что по проекту бюджета КНР на текущий год, расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2% - до $225 млрд.