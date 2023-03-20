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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Путин пообещал продолжить помогать Африке в производстве электроэнергии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия готова продолжать помощь африканским странам в строительстве электростанций, в том числе атомных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем и далее помогать африканским странам в вопросах производства электроэнергии, которой континент пока обеспечен лишь на четверть от своих потребностей", - сказал он, выступая на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

"Сегодня мы предлагаем новые экологически чистые технологии, прежде всего, в области атомной энергетики", - продолжил Путин.

В частности, он напомнил, что "Росатом" уже ведет строительство АЭС в Египте, планирует расширить участие в развитии национальных энергетических систем Африки.

"Значительное, в некоторых странах на 100% финансирование осуществляется Россией. Это – серьезные проекты в объеме 15, 20, 25 миллиардов долларов", - заметил Путин.

Он также заверил, что Россия "всегда готова делиться своими технологиями с африканскими странами, предлагает именно совместное разноплановое технологическое развитие".

Путин подчеркнул, что Россия "добросовестно исполняет все свои обязательства и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива, и другой критически важной для государств континента продукции, внося тем самым вклад в обеспечение и продовольственной, и энергетической безопасности".

РФ Владимир Путин Африка
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