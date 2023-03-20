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ЕС выделил 124 млн евро на строительство в Польше части газового коридора Север-Юг

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении 124 млн евро для проекта строительства участка газопровода, который является частью газового коридора Север-Юг на востоке Польши.

"Этот проект представляет собой конкретный пример поддержки энергетической безопасности в Европе. Он внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Польши за счет диверсификации источников газа и позволит экспортировать газ в Литву, Словакию и Украину", - прокомментировала это решение член ЕК по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Строительство 253-километрового участка газопровода будет профинансировано за счет Европейского фонда регионального развития. Этот отрезок включен в 4-й список проектов, представляющих общесоюзный интерес.

В коммюнике ЕК поясняется, что данный участок входит в более обширную систему газовых соединений Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта система связана с "Балтийской трубой" - газопроводом для Польши из Дании - и с терминалом СПГ в Свиноуйсьце, что позволяет поставлять газ в районы потребления в центральной и юго-восточной частях страны, а также экспортировать в соседние страны через перемычки с Литвой, Словакией и Украиной.

"Проект внесет вклад в энергетическую безопасность Польши за счет снижения зависимости страны от импорта российского газа. Он также будет играть жизненно важную роль для всего ЕС, повышая надежность и диверсификацию поставок газа, способствуя созданию интегрированного и конкурентоспособного энергетического рынка в соответствии с целями плана (энергетической независимости ЕС - ИФ) REPowerEU", - отмечают в Брюсселе.

Ожидается, что строительство завершат к декабрю 2023 года.

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