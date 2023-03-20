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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

ЕС продлил до 2025 года операцию IRINI против поставок оружия в Ливию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза объявил о продлении своей военной операции IRINI в Средиземном море до 2025 года.

"Совет сегодня продлил мандат военной операции в рамках совместной политики безопасности и обороны ЕС (CSDP) в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI до 31 марта 2025 года. Решение было принято после стратегического обзора операции, проведенного комитетом ЕС по политике и безопасности", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Операция EUNAVFOR MED IRINI началась 31 марта 2020 года "в качестве конкретного вклада со стороны Европейского союза в процесс, начатый международным сообществом для поддержки восстановления мира и стабильности в Ливии".

Основной задачей операции IRINI является содействие выполнению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, установленного резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности ООН, с использованием воздушных, спутниковых и морских средств. В частности, миссии поручено проводить инспекции в открытом море у побережья Ливии судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в Ливию и из Ливии в нарушение эмбарго. Штаб операции находится в Риме.

Как отмечается в коммюнике, совет постановил, что следует еще больше облегчить процесс уничтожения захваченного в ходе операции оружия и связанных с ним материалов.

Ориентировочная сумма общих расходов на операцию IRINI составит 16,921 млн евро на период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2025 года.

Евросоюз Совет ЕС Ливия Средиземное море ООН Совбез ООН Италия IRINI
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