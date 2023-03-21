Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Kyodo News.

Это первый визит главы японского правительства на Украину с февраля 2022 года. Ранее о подготовке этой поездки Кисиды не сообщалось, Kyodo подчеркивает, что главы правительства Японии крайне редко совершают необъявленные визиты.

"Кисида, будучи лидером Японии и председателем G7, продемонстрирует солидарность и непоколебимую поддержку Украины", - сообщили в МИД Японии.

В ведомстве также указали, что премьер в ходе переговоров в Киеве "выразит решительное несогласие" с действиями России на Украине.

По информации телеканала NHK, Кисида сообщит президенту Зеленскому, что Япония как председатель "группы семи" будет добиваться дальнейшего введения жестких санкций против России".

Кроме того, по данным NHK, премьер Японии может обсудить тему гуманитарной помощи и восстановления Украины.

Кисида отправился на Украину из Индии, где находился с официальным визитом. Сначала он добрался самолетом до Польши, откуда поездом отправился в Киев. По первоначальному графику, 21 марта Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, но вместо этого отправился в Польшу.