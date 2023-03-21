РФ и КНР выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами Америки, требуют объяснений.

"Стороны выражают серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, осуществляемой на их национальной территории и за ее пределами, представляющей серьезную угрозу безопасности других государств и целых регионов", - говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Китая по итогам их переговоров в Москве.

Москва и Пекин, говорится в документе, "требуют от США дать по этому поводу разъяснения и не осуществлять любую биологическую деятельность, противоречащую Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении".

Москва и Пекин призвали не препятствовать созданию механизма проверки соблюдения обязательств в рамках этой Конвенции.

В документе Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство - участник Конвенции о запрещении химического оружия, не завершившее процесс уничтожения своего запаса химоружия, ускорили его ликвидацию. В свою очередь Японии адресован призыв "как можно скорее завершить уничтожение химоружия, оставленного в Китае".