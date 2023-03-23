Южная Корея стала соавтором проекта резолюции ООН по правам человека в КНДР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея впервые за пять лет стала одним из авторов проекта резолюции ООН о нарушениях прав человека в Северной Корее, сообщает "Ренхап" в четверг со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно ему, Сеул участвовал в качестве соавтора проекта резолюции, который должен быть принят на 52-й очередной сессии Совета ООН по правам человека.

Проект резолюции, подготовленный Швецией и Европейским союзом, призывает Пхеньян обеспечить свободу слова и пересмотреть свой закон о блокировке культурного контента из других стран.

Отмечается, что проект резолюции был представлен совету во вторник (по женевскому времени).

Как сообщает агентство, Южная Корея не выступала соавтором подобной резолюции ООН с 2019 года, когда президентом был Мун Чжэ Ин.

Таким образом, Сеул стремился избежать напряженности с Севером и возобновить межкорейский диалог.

В настоящее время отношения Юга и Севера переживают кризис. Пхеньян обвиняет Сеул в содействии США.

В среду глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су выразил протест в связи с заявлениями постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд об "устаревшем CVID (полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - ИФ) и ситуации с правами человека".

"Любым силам следует зарубить себе на носу, что если попытаются применять CVID в КНДР, то будут решительно суждены по закону КНДР о политике применения ядерных вооруженных сил", - заявил дипломат.

"Давление на КНДР с целью демонтажа ее ядерного оружия точно означает объявление войны", - добавил он.