Военные Финляндии проводят над своей территорией первый наблюдательный полет с США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии начинают наблюдательные полеты в воздушном пространстве страны с ключевыми международными странами-партнерами, сообщило в четверг агентство новостей STT.

"Первый такой полет уже проходит сегодня в сотрудничестве с США", - пишет STT.

Детали полетов не будут разглашаться по соображениям оперативной безопасности. Они будут осуществляться как с пилотируемыми, так и с беспилотными летательными аппаратами.

По данным ведомства, "воздушные операции являются частью запланированного и нормального двустороннего и многостороннего сотрудничества".

Там добавили, что в последнее время ситуация с безопасностью в Финляндии не изменилась.