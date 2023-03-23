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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Американский военачальник считает, что действия КНР могут привести к конфликту с США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Действия КНР грозят возникновением конфликта с соседними странами и, возможно, с США, заявил в четверг председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в Палате представителей по проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

"Действия Китая двигают его по пути к конфронтации и к потенциальному конфликту с его соседями и, вероятно, с США", - приводит Associated Press его слова.

Милли подчеркнул, что, хотя усиление средств сдерживания и обеспечение обороноспособности "крайне дороги, но не настолько дороги, как воевать", и нынешний бюджет США "предотвращает войну и готовит к сражениям - на случай необходимости". Он отметил, что войны США в Ираке и Афганистане уменьшили американские арсеналы и ослабили войска. Но при этом, по его словам, более 60% вооруженных сил находятся в состоянии высшей готовности и могут вступить в бой менее чем через 30 дней после поступления приказа.

В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что одна из причин, обуславливающих нынешний проект оборонного бюджета, - это "серьезность стратегического соперничества США с КНР".

В речи к конгрессменам Остин напомнил, что за последние несколько месяцев союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе предприняли ряд важных шагов: Филиппины расширили допуск американских военных к своим военным объектам, а Япония решила нарастить военные расходы; в то же время США собираются развернуть 12-й прибрежный полк морской пехоты на Окинаве для сдерживания конфликта на островах региона.

Шеф Пентагона, говоря о проекте бюджета, напомнил, что военное ведомство запрашивает $61 млрд на поддержание господства в воздухе, в том числе за счет перспективных бомбардировщиков B-21, и более $48 млрд на ВМС, в том числе на строительство девяти кораблей и на улучшение мощностей судоверфей. Также $11 млрд должны поступить на дальнобойные средства поражения, включая гиперзвуковые, и $33,3 млрд на усиление космического потенциала США - это самый крупный подобный запрос Пентагона. Остин добавил, что Пентагон также продолжит модернизацию ядерной триады.

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