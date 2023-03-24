Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Во время беспорядков во Франции, которыми в четверг закончились манифестации против пенсионной реформы, 149 полицейских и жандармов получили ранения, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

"В них кидали булыжники, бутылки с зажигательной смесью", - заявил министр во время посещения парижской префектуры полиции.

По его словам, всего с начала массовых протестов против пенсионной реформы, которые начались в январе, пострадали 350 стражей порядка. В четверг во Франции проведено более 200 задержаний, из них 103 в Париже.

Министр внутренних дел сообщил о поджоге входа в мэрию Бордо, нападении на комиссариат полиции. Всего около 200 различных поджогов пришлось тушить в Париже.

Сообщалось о серьезных погромах в центре Тулузы, ожесточенные стычки с полицией произошли в Лионе, где люди побили витрины банков и забросали камнями мэрию одного из городских округов.

В Париже в ночь на пятницу полицейские еще разгоняли последних возмутителей спокойствия.

"Я не согласен с такими формами насилия (...). Но этого не было бы, если бы не было этой темы (пенсионной реформы)", - заявил в эфире телеканала TF1 основатель левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. По его словам, "во Франции чувствуется авторитарный уклон, и многие люди говорят, что теперь это начинает заходить слишком далеко".

Ведущие профсоюзы Франции в четверг призвали к новым массовым протестам 28 марта. Ожидается, что локальные акции состоятся по всей стране и в ближайшие выходные.

Ранее МВД Франции сообщало, что на 19:00 местного времени в четверг (21:00 мск), в акциях протеста по стране принимали участие около 1,08 млн демонстрантов. Крупнейшее профсоюзное объединение Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) со своей стороны заявляло о 3,5 млн человек, вышедших протестовать на улицы.