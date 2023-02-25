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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений

В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений
Последствия землетрясений в Адыямане
Фото: Orhan Cicek/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Турции ведутся расследования в отношении свыше 600 человек, которые так или иначе связаны со зданиями, обрушившимися в различных городах после мощного землетрясения, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Среди них 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

По словам министра юстиции Бекира Боздага, в настоящее время продолжается проведение проверок, и обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.

Эксперты полагают, что многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля, оно привело к гибели почти 48 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 25 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция
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