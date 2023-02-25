В Турции свыше 600 человек попали под следствие из-за обрушений зданий от землетрясений
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Турции ведутся расследования в отношении свыше 600 человек, которые так или иначе связаны со зданиями, обрушившимися в различных городах после мощного землетрясения, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Среди них 182 человека взяты под стражу до суда. Это строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.
По словам министра юстиции Бекира Боздага, в настоящее время продолжается проведение проверок, и обнаружение новых улик на местах обрушений зданий в отдельных случаях служит основанием для проведения уголовного расследования.
Эксперты полагают, что многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля, оно привело к гибели почти 48 тыс. человек.