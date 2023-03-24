Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 28 марта, сообщили в "Роскосмосе".
По данным госкорпорации, расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган - в 14:45 мск.
Отмечается, что космонавты на МКС уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы - в его спускаемом аппарате.
"На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования", - сказали в госкорпорации.
15 марта "Роскосмос" сообщил, что российские космонавты совместно со специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" провели тепловые испытания систем повреждённого корабля перед его посадкой в беспилотном режиме.
15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.