Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 28 марта, сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган - в 14:45 мск.

Отмечается, что космонавты на МКС уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы - в его спускаемом аппарате.

"На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования", - сказали в госкорпорации.