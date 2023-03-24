Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме 28 марта, сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, расстыковка корабля от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС намечается в 12:57 по московскому времени, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган - в 14:45 мск.

Отмечается, что космонавты на МКС уже укладывают удаляемые грузы в бытовом отсеке "Союза МС-22" и возвращаемые грузы - в его спускаемом аппарате.

"На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю около 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования", - сказали в госкорпорации.

15 марта "Роскосмос" сообщил, что российские космонавты совместно со специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" провели тепловые испытания систем повреждённого корабля перед его посадкой в беспилотном режиме.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

Роскосмос МКС Союз МС-22
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Минск обвинил Польшу в преднамеренной задержке транспорта на границе

Визит Карла III во Францию отложили на фоне массовых акций против Макрона

После февральских землетрясений в Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора

После февральских землетрясений в Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора

Эстония высылает российского дипломата

Эстония высылает российского дипломата

Китай предупредил США о последствиях маневров американского эсминца в Южно-Китайском море

Китай предупредил США о последствиях маневров американского эсминца в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: пятница, 24 марта

США нанесли авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });