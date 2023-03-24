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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В Варшаве горняки вышли на протесты против директивы ЕС об ограничении выбросов метана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Польские горняки в пятницу вышли к зданию представительства Европейской комиссии в Варшаве на акцию протеста против директивы ЕС, касающейся выбросов метана, сообщает телеканал Polsat.

По мнению организаторов протеста, эта директива – "смертный приговор для польских горняков".

Участники акции взрывают петарды, включают сирены. Также они принесли на акцию гроб с надписью "Польское горное дело", на котором закреплены портреты заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса и экологической активистки Греты Тунберг. Парализовано автомобильное движение на улицах близ представительства Европейской комиссии.

Согласно директиве Европейской комиссии, лимит выброса метана на каждую тысячу тонн добытого угля в недалеком будущем должен составить пять тонн. В польской "Горной группе" подсчитали, что в случае, если эта директива станет обязывающей, то тогда этому предприятию придется нести дополнительные расходы в размере 1,5 млрд злотых (более 320 млн евро).

Более того, к 1 января 2027 года пришлось бы закрыть шесть шахт, а в период с 2028 по 2037 гг. могут закрыться еще три.

Горняки полагают, что квоты, предлагаемые Европейской комиссией, не дадут возможности работать польским шахтам, а это может повлечь за собой потерю 30 тыс. рабочих мест, и еще больше – в компаниях, которые работают в системе добычи угля.

Польша Варшава ЕС
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