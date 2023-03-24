Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

ЕС и США провели совместные военно-морские учения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила в пятницу, что 23 и 24 марта Европейский союз и Соединенные Штаты провели совместные военно-морские учения в Индо-Тихоокеанском регионе.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕВС поясняется, что решение о таких учениях было принято на последнем раунде консультаций высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону между ЕС и США 2 декабря 2022 года.

Участники военно-морских учений проводили совместное патрулирование и обеспечивали свободу судоходства в открытом море, отмечают в Евросоюзе.

В учениях, по данным ЕВС, участвовали эсминец США Paul Hamilton, а также испанский корабль Reina Sofia и итальянский – Carlo Bergamini.

Учения включали меры, "направленные на улучшение оперативной совместимости и интеграции".

"ЕС и Соединенные Штаты подтверждают свои намерения осуществлять дальнейшую координацию и вести взаимодополняющую работу по региональной морской безопасности для поддержки свободы судоходства и других международно-правовых видов использования моря в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявляют в Брюсселе.

ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX вывела на орбиту десятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту десятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

Что произошло за день: пятница, 24 марта

Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами после ударов США по объектам КСИР

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

В Варшаве горняки вышли на протесты против директивы ЕС об ограничении выбросов метана

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗа и МАЗа и заблокировали Boeing Лукашенко

Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю 28 марта

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Hyundai и Kia отзывают более 571 тыс. автомобилей в США

Минск обвинил Польшу в преднамеренной задержке транспорта на границе

Визит Карла III во Францию отложили на фоне массовых акций против Макрона

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });