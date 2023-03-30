Военные США отметили "гигантские проблемы" с логистикой в Индо-Тихоокеанском регионе

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ряд американских командиров полагает, что армии США нужны изменения в планировании и обеспечении снабжения, обслуживания и перемещения ее сил в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Defense news.

"Логистика – это гигантская проблема, особенно на этом приоритетном театре возможных действий", - заявил генерал Джейс Рейни, глава Управления армии будущего (AFC, Army Futures Command), созданного в США в 2018 году и осуществляющего проекты ее модернизации.

В минувшем октябре министр армии США Кристин Вормут поручила командованию материального обеспечения армии (AMC) возглавить исследования на тему того, как обеспечить развертывание войск со значительным количеством вооружения и экипировки в условиях противодействия противника. В свою очередь генерал Рейни отметил, что AFC и AMC вместе разрабатывают соответствующую стратегию и планы.

Он пояснил, что в центре внимания – закупки новых систем, обеспечение линий связи, повышение мощи и выживаемости подразделений, упрощение логистики. При этом AFC работает над такими приоритетами в модернизации армии, как средства для нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, боевые транспортные средства следующего поколения, средства вертикального взлета.

"Мы в самом деле сосредоточены на Индо-Тихоокеанском командовании. Возможно, это наша самая сложная задача, учитывая факт огромных расстояний и обширных морских просторов", - отметил заместитель командующего AMC лейтенант-генерал Кристофер Мохан.

В то же время он подчеркнул, что это не значит, будто армия США ослабляет внимание к Европе и Украине. Он заверил, что благодаря поддержке Украины AMC продемонстрировал способность быстро перебрасывать боеприпасы и оборудование.

Он напомнил, что через несколько недель в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования начнется ряд учений с целью укреплять способность военных к ведению длительных боевых действий. Также США продолжают создавать новые опорные пункты, изучать вопрос, как можно наилучшим образом модернизировать процесс хранения заблаговременно складированных военных запасов, и развивать отношения с региональными силами.

"Возможно, складировать надо не на крупных объектах, какие у нас кое-где есть, а на небольших, более рассредоточенных", - пояснил Мохан.

Также он заявил, что специалисты ведут работу над улучшением процессов получения данных о состоянии вооружений, экипировки и запчастей в армии, над передачей информации о логистических операциях – в режиме реального времени и в условиях действий противника. Мохан пояснил, что тем самым военные смогут доставлять больше грузов на более дальние дистанции в автономном режиме. Он добавил, что возможно, даже удастся автоматизировать – при помощи технологий искусственного интеллекта – отправку комплектов для технического обслуживания и инструкций инженерам в случае поступления сигнала в информационную систему о конкретной неисправности у какой-либо военной техники.