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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Президент Израиля выступил за остановку процесса принятия судебной реформы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить законодательный процесс принятия реформы судебной системы.

"Сегодня вечером мы видели очень тяжелые сложные сцены. Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства и членам коалиции (...). Ради единства народа Израиля, ради ответственности, которую мы несем, я призываю вас немедленно прекратить законодательный процесс", - говорится в распространенном президентом заявлении.

Как сообщает издание "Гаарец", обсуждения в кабинете Нетаньяху будущего законодательства о перестройке судебной системы продолжались до утра. Оно проходило на фоне общенациональной волны протестов, обострившихся после отправки в отставку министра обороны Йоава Галланта. Это увольнение было связана с тем, что глава Минобороны призвал правительство остановить процесс принятия закона.

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В то же время некоторые министры израильского правительства - все члены партии Нетаньяху "Ликуд" - также предложили премьеру отменить закон.

"Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав, а льете воду и спасаете его обитателей", - написал министр культуры и спорта Мики Зоар в твиттере.

"Если премьер-министр решит приостановить действие законодательства, чтобы предотвратить раскол, возникший в стране, мы должны поддержать его позицию", - добавил он.

Министр экономики Нир Баркат предложил Нетаньяху "остановиться и пересчитать свой план капитального ремонта", предупредив, что принятие реформы поставило страну на грань гражданской войны. "Реформа необходима, и мы сделаем это - но не ценой гражданской войны", - подчеркнул он.

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Комитет кнессета по конституции, праву и справедливости отменил запланированную на вечер воскресенья дискуссию, в ходе которой планировалось обсудить законопроект.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, вылились в выходные в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы.

Ожидается, что в понедельник Нетаньяху выступит с речью, сообщают местные СМИ.

Белый дом заявил об обеспокоенности ситуацией в Израиле и, в частности, увольнением министра обороны, что, по мнению представителя Совета нацбезопасности США, может оказать "потенциальное влияние на военную готовность" страны.

Израиль Ицхак Герцог
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