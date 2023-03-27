СБ ООН не принял подготовленную РФ резолюцию, осуждающую диверсию на "Северных потоках"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Члены Совбеза ООН в понедельник не одобрили проект резолюции, которая осуждает диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в сентябре 2022 года.

За документ проголосовали три страны, 12 воздержались, ни одна не выступила "против". На заседании пояснили, что проект резолюции, таким образом, считается не одобренным, так как не набрал достаточное количество голосов "за".

Проект резолюции подготовила Россия. Как ранее сообщал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, соавтором текста документа также выступил Китай.

В проекте резолюции говорится, что "акты диверсии на подводных магистральных газопроводах представляют угрозу международному миру и безопасности". В тексте также отмечается "важность проведения эффективного, беспристрастного, транспарентного, тщательного и включающегося все стороны международного расследования".

"Все стороны, вовлеченные в организацию, спонсирование и проведение этой диверсии, должны быть привлечены к ответственности", - указано в документе.

Кроме того, его составители требуют от генсека ООН Антониу Гутерриша учредить специальную международную комиссию для проведения расследования, которая будет состоять из "беспристрастных, пользующихся международным уважением, опытных экспертов".

На прошлой неделе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: "мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров".

"В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", - сказал Полянский.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, сославшись на источник, озвучил такую версию событий - взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника Херша, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Позже Херш также со ссылкой на источник сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон в марте говорил с Байденом о раскрывшейся причастности США к взрывам на "Северных потоках", после чего ЦРУ и разведка Германии придумали иное объяснение инциденту.

"Это была полная выдумка американской разведки, которую распространили вместе с Германией, с целью дискредитировать вашу историю", - сказал Хершу источник в американском разведсообществе.

В начале марта The New York Times со ссылкой на неназванные американские официальные лица написала, что США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка". Собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.