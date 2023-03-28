Посол РФ в США заявил, что американцы готовят на "Саммите за демократию" коалицию против РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цель "Саммита за демократию", который организуют США, заключается в формировании антироссийской правозащитной коалиции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek

"Проекты текстов предстоящих встреч создают ощущение, что в этом году Вашингтон поставил цель сформировать правозащитную коалицию против России (...) под прикрытием благородной идеи развития демократии", - приводит издание слова Антонова.

По его мнению, Соединенные Штаты "энергично подстрекают других к включению одиозных антироссийских формулировок в проект совместной итоговой декларации".

Дипломат предположил, что итоговое заявление участников встречи будет подано "как общая международная позиция, осуждающая мою страну за отстаивание национального суверенитета и защиту демократических свобод русского народа на востоке Европы".

Администрация американского президента Джо Байдена намерена в конце марта провести второй "Саммит за демократию". На него приглашены лидеры 121 страны - на восемь больше, чем на первую встречу в 2021 году.