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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Небензя заявил, что Лавров может принять участие в ряде заседаний СБ ООН в апреле

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в ряде заседаний Совета Безопасности ООН в апреле, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Мы ожидаем, что министр Лавров приедет и примет участие в ряде заседаний", - сказал он журналистам.

На вопрос о том, какие мероприятия посетит глава российского МИД, Небензя ответил, что "это еще предстоит решить".

"Речь идет о ключевых мероприятиях", - добавил дипломат.

В апреле Россия займет кресло председателя Совбеза ООН.

Василий Небензя Лавров ООН
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