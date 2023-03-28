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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Вьетнам планирует увеличить до 45 дней безвизовое пребывание туристов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил подготовить поправки в закон о въезде, выезде и транзите иностранцев и продлить безвизовое пребывание для них с 15 до 45 дней, сообщает Vietnam Net.

"Большинство членов кабмина согласились с предложением увеличить срок безвизового пребывания во Вьетнаме для туристов из ряда стран с 15 до 45 дней, а срок пребывания по онлайн-визе – с 30 до 90 дней", - пишет издание.

Следующее заседание правительства состоится в мае.

Как напоминает портал, увеличение сроков безвизового пребывания касается туристов из России, Белоруссии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

В настоящее время Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.

Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня.

В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.

Вьетнам
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