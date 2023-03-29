Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Более полумиллиона российских туристов посетили Таиланд с начала года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - С начала года Таиланд посетили более полумиллиона российских туристов, в марте Россия опустилась на третье место по турпотоку, уступив второе Китаю, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Первое место заняла Малайзия, с 1 января по 26 марта оттуда приехали более 800 тыс. туристов. На втором - Россия (541,3 тыс.). Замыкает тройку лидеров Китай (464,3 тыс.), который разрешил своим гражданам путешествия за рубеж. На четвертое место опустилась Южная Корея (424,3 тыс.). Замыкает топ-5 Индия (300,7 тыс.).

В РоссииРоссийские туристы могут оформить банковские карты в семи странахРоссийские туристы могут оформить банковские карты в семи странахЧитать подробнее

В общем турпотоке с 1 по 26 марта Малайзия осталась лидером по числу прибытий (282 тыс.), а Россия (153,78 тыс.) опустилась со второго на третье место, уступив Китаю (218,77 тыс.). На четвертом месте Индия (101,8 тыс.), на пятом с небольшим отставанием Южная Корея (100,2 тыс.).

Как и зимой 2023 года, в марте россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. Второе место заняла Германия, откуда приехали 68,18 тыс. туристов. На третьем месте Великобритания (62 тыс.). Также в топ-5 вошли Франция (44,58 тыс.) и Казахстан (19,56 тыс.).

Как сообщает газета The Bangkok Post, Таиланд с начала года посетили более 6,15 млн иностранных туристов, и эта цифра превзошла прогнозы и ожидания властей.

Как отмечает газета, власти Таиланда призвали гостиничный и ресторанный бизнес устанавливать адекватные цены на услуги после того, как некоторые объекты подняли их вдвое из-за ажиотажного спроса со стороны путешественников.

По словам президента Совета по туризму Таиланда Чамнана Срисавата, в этом году королевство должны посетить не менее 30 млн туристов, а доходы отрасли составить $43,7 млрд.

Правительство Таиланда прогнозирует турпоток на уровне 25-30 млн туристов в 2023 году.

Таиланд Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 29 марта

Глава комитета Госдумы обратилась к детскому омбудсмену из-за дела Москалевых

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Бывший премьер-министр ДНР назначен врио губернатора Омской области

Российским эмитентам предложат возобновить частичное раскрытие информации

В российское законодательство внесут определение мёда

В российское законодательство внесут определение мёда

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Голикова сообщила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года

Путин отметил рост зарплат и реальных доходов населения

В МИД РФ заявили о приостановке всех форм уведомлений в рамках ДСНВ

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний

ЦБ РФ с 1 апреля введет новые требования к информированию клиентов страховых компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });