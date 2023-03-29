Более полумиллиона российских туристов посетили Таиланд с начала года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - С начала года Таиланд посетили более полумиллиона российских туристов, в марте Россия опустилась на третье место по турпотоку, уступив второе Китаю, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Первое место заняла Малайзия, с 1 января по 26 марта оттуда приехали более 800 тыс. туристов. На втором - Россия (541,3 тыс.). Замыкает тройку лидеров Китай (464,3 тыс.), который разрешил своим гражданам путешествия за рубеж. На четвертое место опустилась Южная Корея (424,3 тыс.). Замыкает топ-5 Индия (300,7 тыс.).

В общем турпотоке с 1 по 26 марта Малайзия осталась лидером по числу прибытий (282 тыс.), а Россия (153,78 тыс.) опустилась со второго на третье место, уступив Китаю (218,77 тыс.). На четвертом месте Индия (101,8 тыс.), на пятом с небольшим отставанием Южная Корея (100,2 тыс.).

Как и зимой 2023 года, в марте россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. Второе место заняла Германия, откуда приехали 68,18 тыс. туристов. На третьем месте Великобритания (62 тыс.). Также в топ-5 вошли Франция (44,58 тыс.) и Казахстан (19,56 тыс.).

Как сообщает газета The Bangkok Post, Таиланд с начала года посетили более 6,15 млн иностранных туристов, и эта цифра превзошла прогнозы и ожидания властей.

Как отмечает газета, власти Таиланда призвали гостиничный и ресторанный бизнес устанавливать адекватные цены на услуги после того, как некоторые объекты подняли их вдвое из-за ажиотажного спроса со стороны путешественников.

По словам президента Совета по туризму Таиланда Чамнана Срисавата, в этом году королевство должны посетить не менее 30 млн туристов, а доходы отрасли составить $43,7 млрд.

Правительство Таиланда прогнозирует турпоток на уровне 25-30 млн туристов в 2023 году.