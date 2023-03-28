OFSI разрешило реструктуризацию бондов с санкционными держателями на определенных условиях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило эмитентам проводить реструктуризацию и изменения условий выпусков бондов, владельцами которых являются российские санкционные лица, при условии, что такие держатели не получат выгоды, а средства, предназначенные им, будут заморожены.

Соответствующая лицензия была опубликована OFSI во вторник. Согласно тексту документа, эмитент, который считает, что среди держателей его облигаций есть или могут быть санкционные лица, может осуществлять реструктуризацию или вносить правки в условия выпусков, если в результате этого средства или экономические выгоды не предоставляются лицам из санкционных списков.

Если санкционные держатели могли бы получить средства от таких сделок, то эти средства должны быть заморожены и недоступны им до момента, пока санкции не будут сняты, говорится в документе.