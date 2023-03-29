SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 16:01 по времени Восточного побережья США (в 23:01 мск). Примерно через час после старта ракета должна вывести все аппараты на орбиту.

Это будет 80-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в четвертый раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 51 стране, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.