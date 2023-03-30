В результате пожара на пассажирском пароме на Филиппинах погибли 12 человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на пароме на Филиппинах, сообщает Associated Press.

Паром Lady Mary Joy 3, перевозивший около 250 пассажиров и членов экипажа, следовал в город Джоло в провинции Сулу.

Пожар на судне вспыхнул около полуночи, когда оно находилось недалеко у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин.

Как сообщил агентству губернатор провинции Басилан Джим Хатаман-Саллиман, по меньшей мере 12 человек погибли, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

По его словам, среди погибших по меньшей мере трое детей.

23 пассажира получили ранения и были доставлены в больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам Хатамана-Саллимана, сгоревший паром был отбуксирован к береговой линии Басилана.

Причины произошедшего выясняются.