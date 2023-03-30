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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки погибли девять военных

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки минувшей ночью погибли девять военнослужащих 101-й воздушно десантной дивизии ВС США, сообщила представитель авиабазы Форт-Кэмпбелл на брифинге. Об этом сообщает АР.

Она повторила, что два вертолета столкнулись во время плановых учений и упали на территории округа Тригг. Причины столкновения выясняются. Командование сейчас сосредоточено на оказании помощи семьям погибших.

Местный житель Ник Томашевски, который живет в полутора километрах от места катастрофы, рассказал АР, что был свидетелем пролета этих двух вертолетов. Они пролетели над его домом, и ему показалось, что они летели слишком близко друг к другу. Вскоре после этого он увидел вспышку в небе, похожую на огненный шар.

Представитель полиции штата Кентукки ранее сообщил, что вертолеты упали в поле с перелесками, жилые дома не пострадали.

Кентукки США Форт-Кэмпбелл
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