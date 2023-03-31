Что произошло за день: пятница, 31 марта

Обновленная концепция внешней политики РФ, предложение Лукашенко по урегулированию на Украине, передача завода Toyota в Петербурге государству

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе США фигурируют в качестве главного инициатора антироссийской линии, но отмечается заинтересованность Москвы в поддержании стратегического паритета и в мирном сосуществовании со Штатами. В тексте подчеркивается, что "Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него". Согласно концепции, Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников. Россия придает особое значение углублению связей с Китаем и Индией.

- Александр Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и техники. В ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию он выразил мнение, что для прекращения конфликта необходимы переговоры без предварительных условий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии могут обсудить идею на будущей неделе.

- Япония запретила поставки в РФ авиадвигателей, БПЛА, электронного оборудования и некоторых других товаров. Меры вступят в силу с 7 апреля.

- Из-за перекрытия участка на трассе М-4 в Ростовской области после снегопада возник многокилометровый затор. В первой половине дня в обе стороны начали пропускать автомобили, уже оказавшиеся в пробке. К вечеру пятницы стало известно о восстановлении движения.

- ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж. Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте). Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохранены.

- Автозавод Toyota в Петербурге с оборудованием и землей перешел в госсобственность России через передачу ФГУП "НАМИ".

- Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности. Основным направлением для компании была Болгария. Также она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию.

- Российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе.