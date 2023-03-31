Лукашенко назвал худшим сценарием возможное наступление ВСУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасным и абсурдным расчет на контрнаступление Украины и на возможность победы над ядерным государством.

"Надо четко понимать всем, следует сесть за стол переговоров и договариваться. Но, увы, сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс, и приведет к необратимой эскалации конфликта", - сказал Лукашенко в пятницу в ежегодном послании народу и Национальному собранию, которое в прямом эфире транслировалось на сайте президента.

"Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием, - безумие", - заявил президент Белоруссии.

По его словам, глупо недооценивать потенциал России. "У нас медленно запрягают, но быстро едут. И вы видите, если Россия раньше, и у нас тоже, просила вооружения и боеприпасы, сегодня она ни у кого не просит. Потому что военно-промышленный комплекс, я знаю это точно, сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот ВПК развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется", - сказал Лукашенко.

"С другой стороны, если Украина будет напичкана западным оружием, если переподготовку пройдут военные, с другой стороны также будет армада... Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", - отметил глава Белоруссии.

Все вопросы, в том числе территориальные можно решить за столом переговоров, убежден Лукашенко.