Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Лукашенко назвал худшим сценарием возможное наступление ВСУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасным и абсурдным расчет на контрнаступление Украины и на возможность победы над ядерным государством.

"Надо четко понимать всем, следует сесть за стол переговоров и договариваться. Но, увы, сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс, и приведет к необратимой эскалации конфликта", - сказал Лукашенко в пятницу в ежегодном послании народу и Национальному собранию, которое в прямом эфире транслировалось на сайте президента.

"Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием, - безумие", - заявил президент Белоруссии.

По его словам, глупо недооценивать потенциал России. "У нас медленно запрягают, но быстро едут. И вы видите, если Россия раньше, и у нас тоже, просила вооружения и боеприпасы, сегодня она ни у кого не просит. Потому что военно-промышленный комплекс, я знаю это точно, сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот ВПК развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется", - сказал Лукашенко.

"С другой стороны, если Украина будет напичкана западным оружием, если переподготовку пройдут военные, с другой стороны также будет армада... Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация", - отметил глава Белоруссии.

Все вопросы, в том числе территориальные можно решить за столом переговоров, убежден Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послы РФ в Латвии и Эстонии освобождены от должностей

Япония запретила поставки в РФ авиадвигателей, БПЛА и электронного оборудования

Что случилось этой ночью: пятница, 31 марта

Прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний

Прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний

Присяжные в США проголосовали за обвинения Трампу по "делу Сторми Дэниелс"

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Истребители Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска

Истребители Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска

Запуск Crew Dragon-7 с россиянином Борисовым в составе экипажа к МКС намечен на август

Что произошло за день: четверг, 30 марта

Суд в Киеве отказался встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры в споре с властями

Суд в Киеве отказался встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры в споре с властями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });