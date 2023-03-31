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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

МИД Литвы потребовал от Белоруссии остановить строительство АЭС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МИД Литвы направил Белоруссии ноту с требованием остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) до решения вопросов ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Подготовка Беларуси к запуску второго имеющего дефекты энергоблока атомной электростанции, сокрытие от общественности инцидентов и дефектов (...) говорят о безответственном поведении... в отношении ядерной энергии и представляют ядерную угрозу для всего региона", - заявил через пресс-службу глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует в пятницу МИД.

Литва давно критикует строительство БелАЭС, которое ведется в 50 км от литовской столицы. Вильнюс считает станцию небезопасной, хотя белорусская сторона ведет стройку во взаимодействии с МАГАТЭ.

АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок начал работу в ноябре 2020 года. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, его планируется включить в сеть в апреле, а в октябре - ввести в промышленную эксплуатацию.

Минск рассматривает возможность строительства дополнительных энергоблоков БелАЭС.

БелАЭС Габриэлюс Ландсбергис Литва МИД Белоруссия
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