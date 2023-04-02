США вывели на орбиту новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье "успешно" вывела на орбиту группу из десять спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, сообщило Агентство космических разработок американского Минобороны.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по Москве.

Аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км

В группу выведенных на орбиту в воскресенье аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В июне готовится запуск еще 18 аналогичных спутников. Агентство космических разработок планирует до 2025 года запустить на орбиту еще 150 таких спутников в рамках космической архитектуры Proliferated Warfighter.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась во второй раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.