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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ
Белоруссия. Специалисты войск связи Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии имеется достаточный контингент для охраны границ государства, заявил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье глава Госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо.

"Контингент у нас достаточный, чтобы охранять границы", - сказал он.

Лаппо отметил, что границы Белоруссии всегда открыты для людей, которые приходят с добрыми намерениями.

По его словам, главная задача пограничников в настоящее время - хладнокровное реагирование на всевозможные провокации с украинской стороны.

"Мы раньше никогда не охраняли границу со страной, где идут боевые действия. Задача первая у пограничников - не поддаваться на провокации!", - подчеркнул глава Госпогранкомитета.

Он добавил, что украинцы регулярно предпринимают попытки спровоцировать белорусских пограничников на какие-то действия.

"То летают беспилотники, которые мы сбивали и будем сбивать, то непристойные жесты, повреждения совместной пограничной инфраструктуры", - объяснил Лаппо

Белоруссия Анатолий Лаппо
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