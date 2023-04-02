США считают снижение нефтедобычи рядом стран ОПЕК+ нежелательным

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - США не считают планы по сокращению нефтедобычи рядом стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, хорошей идеей, учитывая текущую неопределенность на рынке, приводит Wall Street Journal заявление Совета национальной безопасности страны.

"Мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями, чтобы энергетические рынки поддерживали экономический рост и цены для американских потребителей снижались", - заявили в Совете национальной безопасности.

Wall Street Journal отмечает, что это решение знаменует собой еще один момент, когда Саудовская Аравия, когда-то надежный партнер США в сфере безопасности, противопоставляет энергетическую политику Вашингтону, в то время как Запад противостоит России из-за ее действий на Украине. США стремились сократить доходы России - одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире - с помощью санкций и ограничения цен, но действия ОПЕК+ помогли поддерживать цены на нефть на протяжении большей части 2022 года.

Издание высказывает мнение, что объявление о сокращении нефтедобычи Россией "вероятно, было вынужденным", поскольку ущерб, наносимый ее экономике санкциями и военными действиями, "усугубляется". покупателей, а рубль с ноября упал более чем на 20% по отношению к доллару.

Если цены на нефть в результате сокращения добычи повысятся, это может подстегнуть инфляцию и усложнить решения центральным банкам, которые разрываются между попытками укротить растущие цены и поддержать шатающуюся банковскую систему, отмечает WSJ.

По словам источников издания, знакомых с принятым решением о сокращении добычи, переговоры велись в первую очередь между Саудовской Аравией и Россией, которым поддержание высоких цен на фоне рисков надвигающегося экономического спада необходимо для финансирования амбициозных внутренних проектов и пополнения резервов.

Производители нефти объявили о своем решении менее чем через месяц после того, как массовое изъятие средств из банков привело к краху Silicon Valley Bank, вызвав панику на финансовых рынках и повысив опасения по поводу рецессии. Саудовская Аравия оказалась в числе крупнейших проигравших в последовавшем кризисе: ее недавно приобретенная почти 10-процентная доля в Credit Suisse Group AG потеряла почти всю свою стоимость.

"Цены на нефть имеют тенденцию к снижению с конца прошлого года из-за опасений глобальной рецессии, при этом нефть марки Brent, международный ориентир, в прошлом месяце приблизилась к $70 за баррель. Цены вернулись почти к $80 за баррель в последние дни после перебоев с поставками в Ираке, но некоторые в ОПЕК считают, что спрос на нефть пострадал в результате рецессии", - пишет WSJ.

Решение удивило аналитиков, которые внимательно следят за действиями ОПЕК и Саудовской Аравии. "Учитывая превентивный характер решений ОПЕК, очевидно, что ОПЕК знает что-то о тенденциях спроса и запасах, что нам еще предстоит полностью обнаружить в общем балансе спроса и предложения", - сказал Кристиан Малек, глава отдела глобальной энергетической стратегии JPMorgan Chase & Co.

Оле Хансен, нефтяной аналитик датского Saxo Bank, сказал, что решение сократить добычу вновь отражает опасения по поводу экономики США, где ожидается повышение процентных ставок. По его словам, саудовцы, вероятно, чувствуют себя более комфортно, сокращая добычу для повышения цен, потому что производство в США уже не так динамично, как раньше, и подрывает любое сокращение, увеличивая добычу.

Во второй половине дня воскресенья 8 из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, включая Россию, которая просто продлила свое решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с с июля до конца 2023 года, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года. В сокращении также принимают участия Саудовская Аравия - 500 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с.