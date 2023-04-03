NASA объявило состав экипажа миссии "Артемида" к Луне

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник объявило состав экипажа пилотируемого корабля Orion, который отправится к Луне в конце 2024 года для её облёта в рамках миссии Artemis 2 ("Артемида-2").

В экипаж войдут американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

По данным NASA, запуск ракеты Space Launch System (SLS) с кораблём Orion к Луне планируется на ноябрь 2024 года.

Полёт астронавтов к естественному спутнику Земли рассчитан на 10 дней, в ходе которых специалисты NASA планируют проверить системы жизнеобеспечения корабля и протестировать технологии, необходимые для жизни и работы экипажей в далёком космосе.

Для командира корабля Уайсмена эта космическая миссия станет второй в карьере - в 2014 году он провёл пять месяцев на Международной космической станции (МКС) в составе экипажа российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-13М". Также этот полёт станет вторым для Гловера и Кох: Гловер провёл на МКС пять месяцев в составе первой регулярной миссии корабля SpaceX Crew Dragon в 2020 году, а Кох проработала на станции почти 11 месяцев с марта 2019 по февраль 2020 г. Для астронавта Канадского космического агентства (CSA) Хансена этот полёт станет первым в карьере.

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Первая миссия программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в конце прошлого года - 16 ноября сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. 11 декабря корабль благополучно приводнился в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.