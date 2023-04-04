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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Путин пригласил в Россию президента Бразилии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретился с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсом Аморимом и подтвердил приглашение бразильскому лидеру посетить Москву, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу сказать, что действительно такая встреча имела место", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"На встрече бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение господину Луле (Луису Инасио Лула да Сильва) посетить Россию с визитом", - добавил он.

Владимир Путин Бразилия Дмитрий Песков Луис Инасиу Лула да Силва
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