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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В КГБ Белоруссии заявили о задержании многочисленных агентов иностранных спецслужб

В частности, были задержаны десятки граждан Украины

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержаны граждане Польши, Украину и стран Балтии по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, заявил председатель КГБ Иван Тертель. Об этом сообщает "БелТА".

"Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории", - сказал он.

По его словам, польская сторона добивается обмена своих граждан на задержанных в Польше граждан Белоруссии. Однако, как заявил Тертель, "никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет".

Он уточнил, что ранее в Варшаве заявили о задержании "большого количества" граждан, в том числе Республики Беларусь, "которые якобы причастны к деятельности Комитета госбезопасности". Однако, как уверяет Тертель, "никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб".

Кроме того, в Белоруссии за шпионаж и попытки совершения терактов задержаны "десятки граждан Украины", продолжил председатель КГБ. Украинская сторона предлагала Минску обмен.

"КГБ Республики Беларусь имеет контакты со всеми спецслужбами мира. В разной степени они используются. К нам обратилась в том числе украинская сторона с просьбой поменять своих некоторых граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список - не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", - сказал он.

Среди задержанных за агентурные операции есть и граждане стран Балтии, отметил Тертель. "Мы их выявляем в большом количестве, а нам предъявить претензии наши противники с той стороны не могут. Конечно, у нас есть контакты со спецслужбами Польши. Мы им по всем каналам доводим информацию, обеспокоенность, будем смотреть на реакцию", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Польше по подозрению в работе на спецслужбы России задержали девять человек, в том числе троих граждан Белоруссии.

Иван Тертель КГБ Польша Белоруссия Украина Балтия
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