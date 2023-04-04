Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Иракские и курдские власти договорились о возобновлении экспорта нефти

Добыча также возобновится

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) договорились о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, пишет MarketWatch.

"Достигнутые договоренности носят временный характер, - заявил глава КРГ Масрур Барзани. - Они представляют собой важный шаг на пути к разрешению давнего спора между Эрбилем и Багдадом и создают позитивную и безопасную атмосферу для окончательного принятия национального закона о нефти и газе".

Нефтяные компании планируют немедленно возобновить добычу, которая прекратилась после приостановки турецкого экспорта.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта после того, как международный арбитражный суд постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана (КРГ).

Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тыс. б/с.

Через иракский Курдистан проходит нефтепровод Киркук-Джейхан. Объемы экспорта из Ирака в феврале составили 3,295 млн баррелей в сутки, или на 8,9% меньше, чем в январе. В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке в прошлом месяце транспортировано 89,14 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 3,834 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 по Москве составляет $85,61 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

Ирак Курдистан нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марокко возобновит прямое авиасообщение с РФ

Глава JPMorgan спрогнозировал долгие последствия нынешнего банковского кризиса

Финляндия официально вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

Brent подорожала до $85,32 за баррель после максимального за год скачка накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });