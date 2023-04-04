Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В НАТО напомнили Украине о необходимости реформ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на происходящие на Украине события, НАТО указала Киеву на необходимость осуществления реформ, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжаем призывать Украину идти по пути реформ даже в трудные времена", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где проходит совещание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса и состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на министерском уровне.

"Мы обсудили важность антикоррупционных мер, верховенства права и прав меньшинств", - добавил генсек Организации Североатлантического договора.

По его словам, "сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства". При этом он объявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля руководители государств-членов альянса встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Столтенберг заявил о "будущем Украины в евроатлантической семье" и пообещал, что страны НАТО будут поддерживать Киев "так долго, как это будет необходимо".

Украина НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп прибыл в суд, где ему предъявят обвинения

Трамп прибыл в суд, где ему предъявят обвинения

Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Марокко возобновит прямое авиасообщение с РФ

Глава JPMorgan спрогнозировал долгие последствия нынешнего банковского кризиса

Финляндия официально вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Глава Минфина США отметила стабилизацию ситуации в банковской сфере

L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });