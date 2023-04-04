В НАТО напомнили Украине о необходимости реформ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на происходящие на Украине события, НАТО указала Киеву на необходимость осуществления реформ, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжаем призывать Украину идти по пути реформ даже в трудные времена", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где проходит совещание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса и состоялось заседание комиссии НАТО-Украина на министерском уровне.

"Мы обсудили важность антикоррупционных мер, верховенства права и прав меньшинств", - добавил генсек Организации Североатлантического договора.

По его словам, "сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства". При этом он объявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля руководители государств-членов альянса встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Столтенберг заявил о "будущем Украины в евроатлантической семье" и пообещал, что страны НАТО будут поддерживать Киев "так долго, как это будет необходимо".