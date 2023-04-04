Министры торговли стран G7 договорились контролировать экспорт передовых технологий

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министры торговли стран G7 во вторник пришли к соглашению о необходимости сотрудничать в сфере контроля за экспортом новейших технологий.

"Мы подтверждаем, что экспортный контроль - важнейший механизм для реагирования на вызовы, вызванные альтернативным использованием технологий для военных целей, а также для другой деятельности, угрожающей глобальной, региональной и национальной безопасности", - приводит "Киодо" выдержки из заявления министров по итогам встречи в онлайн-формате.

Министры G7 пояснили, что экспортные ограничения должны помешать неправильному применению важнейших и перспективных технологий "злонамеренными силами". Однако в заявлении не уточняется, о каких странах может идти речь.

Также министры заявили о необходимости взаимодействовать со странами вне G7, особенно с теми, которые являются главными экспортерами, производителями и покупателями в рамках глобальной системы поставок товаров.

Ожидается, что результаты этих консультаций учтут на саммите лидеров стран G7, который должен пройти с 19 по 21 мая в Японии в городе Хиросима.

Ранее на этой неделе стало известно, что японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем. Позднее глава МИД КНР Цинь Ган заявил своему японскому коллеге Ёсимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем в Китае.

7 октября 2022 года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.

При этом японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

"Киодо" отмечало, что Нидерланды согласились присоединиться к мерам США. Однако власти ни Японии, ни Нидерландов не упоминали Китай в контексте ужесточения правил экспорта.