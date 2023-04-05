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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Что случилось этой ночью: среда, 5 апреля

Суд над Трампом, арест семейной четы шпионов в Свердловской области, удар Израиля по Сектору Газа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:

- Трамп покинул суд в Нью-Йорке после того, как выслушал выдвинутые против него обвинения. Ему грозит 136 лет тюрьмы, вину он не признал.

- Девять ракеты запущены в сторону Израиля с территории Сектора Газа. В ответ ВВС Израиля атаковали объекты в секторе Газа.

- Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже. Ее обвиняют в поиске информации о российском ВПК в интересах украинской разведки.

- Министры торговли стран G7 договорились контролировать экспорт передовых технологий. Это связано с возможным использованием данных технологий в военных целях.

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