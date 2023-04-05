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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Трамп обвинил администрацию США в том, что ее политика ведет к мировой войне

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что ее политика может спровоцировать начало новой мировой войны.

"И мы от этого уже не так далеко", - заявил он, выступая в своем поместье во Флориде, куда вернулся из Нью-Йорка после того, как на заседании суда ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп заявил, что выдвинутые против него обвинения являются свидетельством "невиданного в истории вмешательства в выборы", и подчеркнул, что не признал себя виновным.

"Единственное преступление, которое я совершил, - это то, что бесстрашно защищаю нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить", - сказал он.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

Дональд Трамп США
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