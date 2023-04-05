Центробанк Сомали стремится возобновить выпуск национальной валюты

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Центробанк Сомали считает своей первостепенной задачей восстановление национальной валюты, сообщил Bloomberg глава ЦБ Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

"Экономика Сомали более 30 лет долларизована, - отметил Абдуллахи. - Пока мы не вернем сомалийский шиллинг, о какой-либо денежно-кредитной политике в стране говорить сложно".

В государстве не печатали новых денежных знаков с начала гражданской войны в 1991 году. Большая часть официальных банкнот пропала или пришла в негодность, уступив место подделкам и американским долларам, напоминает Bloomberg.

Абдуллахи не назвал сроков возобновления выпуска национальной валюты, однако его заместитель Али Ясин Уордере в январе заявлял о планах заменить старые 1000-шиллинговые банкноты к 2024 году.