Лавров проведет в Турции "сверку часов" по ситуации на Украине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Широкий круг актуальных региональных и международных вопросов будет обсужден в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию 6-7 апреля, сообщается в среду на сайте МИД РФ.

"Предстоит провести "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе", - отмечается в сообщении.

Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу "обменяются взглядами на актуальное положение дел в украинском кризисе, обсудят принципы и пути мирного урегулирования конфликта, возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей", - информирует российских МИД.

Сообщается, что будет обсуждена ситуация с претворением в жизнь "зерновой сделки", продленной российской стороной "в качестве жеста доброй воли еще на 60 дней". "В том числе с помощью турецких партнеров намерены добиваться комплексного применения этих договоренностей в части не только поставок украинского зерна на мировые рынки, но и разблокировки доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что повышенное внимание главы МИД уделят запущенной в Москве нормализации сирийско-турецких отношений, будут затронуты шаги по оказанию содействия Анкаре и Дамаску в четырехстороннем формате с участием Ирана как страны-гаранта "Астанинского процесса".

Кроме того, планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления региона.

Согласно сообщению, в ходе переговоров министры сконцентрируются также на рассмотрении путей наращивания двусторонних торгово-экономических связей, взаимодействия в сфере энергетики. Будет затронута совместная работа по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", эксплуатация газопровода "Турецкий поток". На конец апреля с.г. запланирована церемония доставки ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Аккую".

В преддверии очередного туристического сезона Лавров и Чавушоглу обсудят вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции.

"Рассчитываем, что предстоящая встреча внесет значимый вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Турцией", - отмечается в сообщении МИД РФ.