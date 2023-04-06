"Мираторг" может перенести часть производства во Вьетнам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, рассматривает возможность переноса производства части продукции во Вьетнам, сообщается в пресс-релизе холдинга со ссылкой на его президента Виктора Линника.

"Мираторг" в настоящее время представляет мясную продукцию в национальной экспозиции под брендом Made in Russia на выставке Vietnam Expo 2023, которая открылась в Ханое 5 апреля.

"Как только мы нащупаем интересные позиции по видам продукции, которые можно здесь производить, чтобы поставлять и на местный рынок, и в соседние страны, мы сразу же рассмотрим возможность локализации и переноса части производства сюда. Здесь хорошо относятся к русским, очень хорошие конкурентные преимущества и инвестиционные условия", - отметил Линник, процитированный в пресс-релизе.

Он оценил ежегодный объем поставок продукции компании на вьетнамский рынок приблизительно в 50 тыс. тонн. В минувшем году произошло снижение до примерно 30 тыс. тонн из-за сложностей с международной логистикой. Но теперь ситуация стабилизировалась, и в этом году поставки продукции "Мираторга" во Вьетнам могут вырасти до 60 тыс. тонн.

По словам Линника, присутствие "Мираторга" во Вьетнаме дает хорошие возможности для выхода на рынки соседних стран региона: продукция агрохолдинга поставляется сюда, перерабатывается и дальше отправляется в Японию, Южную Корею, Камбоджу и Лаос по соглашениям о свободной торговле.

"Мираторг" основан в 1995 году, является крупнейшим производителем в РФ свинины, говядины, входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие и другие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".