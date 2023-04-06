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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Фото: IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Социал-демократическая партия) представила в четверг президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства, сообщает портал Yle.

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое", - сказал Ниинистё, его слова приводит Yle.

Президент поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные годы, пишет портал.

Председатель оппозиционной Национальной консервативной партии Петтери Орпо, победившей на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, начнет предварительные переговоры о новом правительстве на следующей неделе.

В среду Марин сообщила, что после поражения на выборах она покинет пост председателя Социал-демократической партии и продолжит политическую деятельность депутатом парламента. На выборах в воскресенье ее партия потерпела поражение от оппозиционных Национальной консервативной партии и партии "Истинные финны".

Санна Марин Саули Ниинистё Финляндия
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