Лукашенко предложил собрать все ядерное оружие "в одну кучу" и уничтожить

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за ликвидацию всего ядерного оружия.

"Давайте соберем все ядерное оружие в кучу и уничтожим! (...) Я вообще в этом отношении радикал, и считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу", - заявил он автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости размещения ядерного оружия за пределами территорий ядерных держав.

В связи с этим Лукашенко предложил вывезти американцам все ядерное оружие из тех пяти или шести стран, где оно размещено.