Более полумиллиона французов протестовали против пенсионной реформы в четверг

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - По данным МВД Франции, 570 тыс. манифестантов вышли в четверг на улицы городов страны, чтобы в одиннадцатый "день мобилизации" несогласных с пенсионной реформой выразить свой протест.

Парижская префектура полиции объявила, что в столице было 57 тыс. протестовавших.

Французские СМИ отмечают снижение активности по отношению к предыдущему общенациональному протестному дню 28 марта, когда власти насчитали 740 тыс. манифестантов во всей Франции и 93 тыс. в Париже.

Со своей стороны, крупнейшее профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила о 2 млн участников протестов по стране 6 апреля.

Коалиция профсоюзных организаций объявила, что 13 апреля, несмотря на пасхальные каникулы, состоится очередной этап общенациональных забастовок и манифестаций против пенсионной реформы. На следующий день, 14 апреля, Конституционный совет Франции должен объявить свое заключение о легитимности пенсионной реформы.

Избранная на днях новый генеральный секретарь CGT Софи Бине заявила: "Что бы там ни было, мобилизация будет продолжаться в той или иной форме. Нельзя перевернуть страницу, пока реформа не отозвана".

В Париже и ряде французских городов вновь не обошлось без серьезных столкновений с полицией примкнувших к колоннам манифестантов радикалов и хулиганов. СМИ сообщают о попытке поджога легендарного кафе "Ротонда" на Монпарнасе, в котором после первой мировой войны собирался цвет международной богемы, а президент Эмманюэль Макрон праздновал в 2017 году свою первую победу на президентских выборах. Было разгромлено отделение банка. Инциденты с поджогами отмечены на площади Италии.

Подъезд банка подожгли в Нанси. Напряженной обстановкой отмечены акции в Лионе, Страсбурге, Ренне. Сообщается о серьезных потасовках с полицией и погромах в Нанте.

По предварительным данным в стране задержаны за нарушение общественного порядка 111 человек. Ранения получили 154 полицейских и жандарма, 77 из них - в Париже. Некоторые "серьезно ранены", сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Накануне СМИ сообщали, что МВД задействует в четверг 11 тыс. 500 полицейских и жандармов, в том числе 4,2 тыс. - в столице.