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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Казахстан вводит квоту на экспорт репчатого лука

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт, сообщила в субботу пресс-служба Минсельхоза.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

С 8 апреля по 28 апреля вводятся квоты на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука в размере 20 000 тонн. На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.

Казахстан
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