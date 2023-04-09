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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Западные христиане отмечают Пасху

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Традиционно праздничное богослужение пройдет в Ватикане под руководством недавно перенесшего инфекционный бронхит папы римского Франциска. Служба на площади Соборе Святого Петра начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi - папским посланием по случаю праздник с балкона Собора Святого Петра.

На этой неделе папа римский, в соответствии с традицией, совершил проповедь и омыл ноги заключенным в часовне римской тюрьмы для несовершеннолетних. "Иисус омыл мои ноги, Он спас меня, но сейчас у меня есть конкретная проблема. Однако она пройдёт, ибо Господь всегда рядом и никогда не оставит меня, никогда!", - цитирует слова понтифика во время омовения пресс-служба Святейшего престола.

В Иерусалиме в воскресенье ожидают большое число верующих. При этом, лидеры религиозных учреждений в Иерусалиме призвали израильское правительство обеспечить беспрепятственный доступ христиан в Пасху, выразив опасения повторения столкновений в прошлом году. В этом году, как и в прошлом, католическая Пасха совпадает с периодом мусульманского Рамадана и иудейского Песаха. Ожидается, что последователи всех трех религий в воскресенье устремятся в Старый город Иерусалим.

В соборах европейских стран также пройдут праздничные богослужения. В частности, в Соборе Святого Павла в Лондоне месса начнется в 10:00 утра (12:00 по Москве), на площади Собора Парижской Богоматери, который по-прежнему восстанавливают после сильного пожара 2019 года, служба запланирована на 11:30 (12:30 по Москве), в Берлинском кафедральном соборе верующих ждут на богослужение в 10:00 (11:00 поМоскве).

В США, а также во многих европейских странах у детей и студентов начинаются пасхальные каникулы. При этом, профсоюзы предупреждают о забастовках сотрудников транспортной сферы в это время, поэтому пассажирам рекомендуется проверять информацию о рейсах и отправлении поездов заранее. В частности, возможны перебои в работе транспорта во Франции и Великобритании.

В Вашингтоне в понедельник на лужайке перед Белым дом пройдет традиционная американская забава - катание пасхальных яиц: дети вместе со взрослыми катают поварешками вареные яйца, соревнуясь в скорости. Обычно в этом мероприятии участвует президент США и первая леди.

Ватикан папа римский
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