Москва выступает за организацию встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии в ближайшее время

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии продолжается, и чем раньше она состоится, тем лучше, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Готовится. (...) Надо найти приемлемую дату для всех четырех министров в ближайшее время", - сказал Богданов журналистам в Москве.

Он напомнил, что в середине мая в Турции запланированы выборы президента. В ответ на просьбу уточнить, значит ли это, что встреча может состояться уже после выборов, Богданов сказал: "Чем раньше, тем лучше. Мы свои предложения внесли, но пока рано говорить, потому что пока не получили окончательного ответа от наших коллег".

Также Богданов рассказал, что в ходе встречи заместителей глав МИД четырех стран велась работа над документом: "в теории встреча на таком уровне (глав МИД) должна завершаться каким-то итоговым заявлением".

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что сирийская сторона сняла свои требования, он сказал: "нет, не сняли".

"Никто пока ничего не снимал. Поэтому мы некоторые моменты, которые не смогли согласовать на своем уровне, оставляем на рассмотрение уже министров. И я надеюсь, что они уже на своем уровне достигнут консенсуса", - добавил Богданов.