В Казахстане энергообъекты будут изымать у собственников при ненадлежащем содержании

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане государство получит законодательное право изымать у собственников энергообъекты, если они содержатся ненадлежащим способом, заявил на заседании правительства сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"В текущем году будем усиливать законодательно деятельность энергонадзора, который получит право внеплановых проверок. Государство получит законодательное право изъятия объектов из собственности, в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения", - сказал он.

Правительство совместно с акиматами и собственниками в приоритетном порядке обеспечит финансирование ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. По словам премьера, на сегодняшний день на основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге.

В целом, премьер подчеркнул важность повышения ответственности владельцев энергообъектов в обеспечении их бесперебойной работы и предложил прописать это в договорах об оказании услуг.

Премьер-министр поручил ответственным ведомствам утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону и "незамедлительно приступить к его реализации".

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития, министерство энергетики и акимы регионов до 1 июня должны завершить техническое обследование состояния действующих теплосетей. По итогам этой работы следует определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии", - сказал Смаилов.

В декабре 2022 года премьер анонсировал масштабную программу ремонта сетей теплоснабжения в стране после коллапса в Экибастузе, где из-за аварии на тепловых сетях остановилась работа котлов на Экибастузской ТЭЦ. В конце ноября Экибастуз в 30-градусный мороз остался без теплоснабжения на несколько дней. Также были сбои с теплоснажением городов Рудный и Усть-Каменогорск. Из-за активного использования обогревателей возникали сбои и в электроснабжении.

В Минэнерго страны тогда отмечали, что средний возраст казахстанских ТЭЦ страны составляет 61 год, около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Средний износ оборудования ТЭЦ в Казахстане составлял 66%, износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау превышает 80%. Наиболее изношенные объекты было решено капитально отремонтировать.

Также сообщалось, что власти Казахстана рассчитывают привлечь до $8 млрд инвестиций в ремонт инженерных сетей в республике в рамках разрабатываемой программы "Тариф в обмен на инвестиции". Ожидается, что реализация программы позволит снизить износ электрических и трубопроводных сетей на 20%. Ремонтными работами будет охвачено более 134 тыс. км инженерных сетей.